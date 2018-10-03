В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии

Барнаульская горэлектросеть обратилась в суд, с требованием взыскать 80 тысяч рублей за электроэнергию с владельцев частного дома, в результате того, что была сорвана пломба. Должники отказывались их выплачивать, ссылаясь на то, что её сорвал домашний питомец.

Со слов барнаульцев, кот гулял на чердаке, где находился прибор учёта, и сорвал её случайно. Электромонтёр Сергей Платонюк встал на защиту кота:

— Устройство достаточно плотно прилегает к прибору учёта и проволока настолько крепкая, что сами электромонтёры для распломбирования счетчиков используют кусачки. Поэтому даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за неё когтем, она бы уцелела, — отмечает он.

Кот был полностью оправдан, а его хозяева должны будут электросети 80 тысяч рублей, и 2,5 тысячи за издержки в судебном разбирательстве.

Источник: breakingmad.me

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