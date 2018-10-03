Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:32
Просмотров: 127

В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии

В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии

Барнаульская горэлектросеть обратилась в суд, с требованием взыскать 80 тысяч рублей за электроэнергию с владельцев частного дома, в результате того, что была сорвана пломба. Должники отказывались их выплачивать, ссылаясь на то, что её сорвал домашний питомец.

Со слов барнаульцев, кот гулял на чердаке, где находился прибор учёта, и сорвал её случайно. Электромонтёр Сергей Платонюк встал на защиту кота:

— Устройство достаточно плотно прилегает к прибору учёта и проволока настолько крепкая, что сами электромонтёры для распломбирования счетчиков используют кусачки. Поэтому даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за неё когтем, она бы уцелела, — отмечает он.

Кот был полностью оправдан, а его хозяева должны будут электросети 80 тысяч рублей, и 2,5 тысячи за издержки в судебном разбирательстве.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия, суд

Читайте ещё:

Зачем России противоспутниковая ракета
Сегодня 07:53    144
БАНДА ПУТИНА. Скрипаль слил англичанам компромат на ГРУ и Патрушева
Сегодня 07:10    168
В Харькове избрали председателя Харьковского апелляционного суда
02.10.2018 16:00    134
ЗАЧИСТКА. Генералы в России мрут как мухи
02.10.2018 09:48    710
В России вступили в силу положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика
02.10.2018 09:34    109
Украина – чемпион по войнам с Россией
02.10.2018 08:35    299
Схватки под колпаками: осенний каннибализм российских спецслужб
02.10.2018 00:32    413
В Харькове апелляционный суд приостановил рассмотрение дел
01.10.2018 15:54    165
Главу Якутии перед вступлением в должность окурили дымом белой гривы коня
30.09.2018 10:27    136
Президент Литвы обвинила Совбез ООН в неспособности противостоять агрессии России
30.09.2018 09:43    128
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 