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В Барвенковском районе тушат пожар зерноскладах

В Барвенковском районе тушат пожар зерноскладах

21 октября в 00:47 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного сельскохозяйственного предприятия в селе Гавриловка Барвенковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции.

Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

На момент прибытия подкрепления к первому прибывшему отделению пожарных 2 складские здания горели полностью на площади 800 кв.м.,  существовала угроза распространения огня на соседние.

На одном из складов хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы.

В 02:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на склады, расположенные рядом.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека из состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причину пожара и размер нанесенного ущерба устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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