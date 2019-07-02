В Башкирии туристы бросили в лесу товарища, натершего ноги

Шестые сутки спасатели Башкирии ищут 29-летнего туриста, пропавшего в Белорецком районе. По предварительной информации, молодой человек нашел себе попутчиков для похода на горный хребет в районе Инзера через интернет. В результате отправились в Белорецкий район пять человек из Уфы, Сибая и Магнитогорска.

Как рассказывают участники этой вылазки, во время похода уфимец натер ногу и стал отставать от основной группы, и поэтому попутчики оставили ему продукты и ушли вперед. Якобы они спешили вернуться к началу рабочей недели. По другой версии, между туристами возник конфликт. В любом случае после возвращения домой участники группы так и не смогли связаться с уфимцем и обратились к спасателям

Источник: breakingmad.me

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