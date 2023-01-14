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В Беларуси привели в готовность подразделения артиллерии

В Беларуси привели в готовность подразделения артиллерии

Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов. Данное решение было принято в рамках боевого слаживания совместной с российской группировкой войск. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

Так, было заявлено, что артиллеристы готовы к выполнению «задач по предназначению».

«Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и россии, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11630

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