В беларуси силовики задержали директора одного из магазинов за то, что тот назвал русских вояк оккупантами

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Барановичи. Директор одного из магазинов отказался продавать запчасти военным рф и назвал их оккупантами.

В последствии силовики задержали его, обвинив в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств в поддержку ВСУ.

#беларусь #оккупанты

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5153

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