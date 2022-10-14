В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

Источники, экстренно поднявшие меня в полночь (по Вашингтону), не говорят о том, что Беларусь будет втянута в войну, ведь:

- "ты видел, что мы опустошили почти все склады и отправили в РФ всё, чем только можно было пробовать воевать, чтобы мобилизация с целью перехода границы была невозможна - реально нечем: продали всё"

- "мы же заминировали границу, а значит, чтобы через неё пройти, необходимо её долго разминировать, и Киев получит перед этим достаточно информации о том, что с территории Беларуси военными Беларуси готовится вторжение: пока - об этом речи не идёт"

- в Беларусь завезли "камикадзе", но не личный состав: воздушная угроза будет осуществляться, наземная - на данный момент нет.

- въезд и выезд будет под полным контролем силовых ведомств: "мы можем запретить выезжать всем: как у нас шепчутся, чтобы из Беларуси в порыве паники не сбежали все" - воевать никто не хочет: в военные в Беларуси идут не за этим.

- "главное - мы должны "пугать" западные разведки, занимаясь непотребными вещами на границе с Украиной... и не только с Украиной"

Джерело: https://t.me/cynic2020/7547

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