Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:31
Просмотров: 135

В Белогородскогой области загорелся склад боеприпасов (ФОТО)

В Белогородскогой области загорелся склад боеприпасов (ФОТО)

А буквально за час до этого сильные взрывы слышали жители Курска.

Что ж, география непотушенных окурков расширяется с каждым днём - от Москвы до самых до окраин...

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

Джерело: Гладков, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів".

Деталі: Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".

Як зазначає видання, "прикордонні з Україною села Бєлгородської області з 24 лютого неодноразово зазнавали обстрілів з української сторони".

Нагадаємо:

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.
У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Источник: pravda.com.ua/43857

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Луганщині затримали зрадницю, яка зливала інформацію фсб
Сегодня 08:14    27
Разведка США помогла Украине сбить российский самолет с военными
Сегодня 08:05    64
россия начинает газовый шантаж Европы из-за нежелания стран платить за газ в рублях
Сегодня 07:56    61
росія випустила по Україні вже понад 1300 ракет
Сегодня 07:46    70
Аналітики дали прогнози щодо відновлення економік України та рф після війни
Сегодня 07:37    78
10 хороших новин 26 квітня
Сегодня 07:28    102
Розклад потягів з Харкова на 27 квітня
Сегодня 07:24    84
ЗСУ вдарили по позиціях рф на острові Зміїному, поціливши у пункт управління
Сегодня 07:19    89
Ещё о приднестровском факторе
Сегодня 07:11    105
Оперативна інформація станом на 06.00 27.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    104
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 