В Белогородскогой области загорелся склад боеприпасов (ФОТО)

А буквально за час до этого сильные взрывы слышали жители Курска.

Что ж, география непотушенных окурков расширяется с каждым днём - от Москвы до самых до окраин...

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередніми даними, в районі села Стара Нєлідовка горить склад боєприпасів.

Джерело: Гладков, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Зв'язався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нєлідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів".

Деталі: Він додав, що "руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає".

Як зазначає видання, "прикордонні з Україною села Бєлгородської області з 24 лютого неодноразово зазнавали обстрілів з української сторони".

Нагадаємо:

Вранці 1 квітня російські ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який неподалік українського кордону.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що пожежа сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті.

У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.

Источник: pravda.com.ua/43857

Новости портала «Весь Харьков»