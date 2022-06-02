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В Бердянске появились патриотические листовки. ФОТО
Во временно оккупированном Бердянске расклеивают обращения к оккупантам и коллаборантам.
Об этом сообщает в Twitter «Укр в тылу врага».
«Обращение к оркам и колаборантам Бердянска, ваша оккупация и сотрудничество временное явление. Немецкая армия тоже думала, что захватила Украину навсегда, но как показала история, они отправились туда, куда и русский военный корабль», — говорится в тексте листовки.
Подчеркивается, что «Бердянськ — це Україна!».
May 31, 2022