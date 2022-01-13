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В Безлюдовке загорелся частный дом

В Безлюдовке загорелся частный дом

В Харьковском районе сегодня, 13 января, утром произошел большой пожар: загорелся частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 04:38 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Журавлином, 15А в поселке Безлюдовка.

“Из сообщения стало известно о сильно развитом пожаре, охватившем частный дом. К месту вызова немедленно направились 6 оперативных отделений Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах и местная пожарная команда из поселка Васищево со своей пожарной техникой», — рассказали в Службе спасения.

К моменту их прибытия огонь успел охватить весь дом на площади 200 кв.м.

Все жильцы дома успели вовремя выйти из опасной зоны. Никто из них не пострадал.

В 06:21 огонь пожарные локализовали, в 10:38 ликвидировали.

Причину пожара выясняют.

Вероятная версия — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости

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