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В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді була серія "гучних звуків" і імовірно там спрацювало ППО. Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков Дослівно: "Півгодини тому в Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23… Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО". Деталі: Гладков заявив, що наразі є троє постраждалих, вони госпіталізовані. Оновлено: Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.
Нагадаємо: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Источник: pravda.com.ua Новости портала «Весь Харьков»
Учения пво, расходимся pic.twitter.com/uyUE2XLCZ8— IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 3, 2022