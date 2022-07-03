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В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі

В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді була серія "гучних звуків" і імовірно там спрацювало ППО. Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков Дослівно: "Півгодини тому в Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23… Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО". Деталі: Гладков заявив, що наразі є троє постраждалих, вони госпіталізовані. Оновлено: Згодом Гладков повідомив, що троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю. Нагадаємо: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Источник: pravda.com.ua Новости портала «Весь Харьков»
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