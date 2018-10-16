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В Близнюковском районе горел дом: погиб мужчина

В Близнюковском районе горел дом: погиб мужчина

15 октября в 22:27 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Школьной, 72 в селе Садовое, Близнюковского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в доме горели внутренние комнаты, вещи домашнего обихода и крыша.

Площадь горения составила около 40 кв.м.

При обследовании задымленных помещений в одном из них спасатели обнаружили тело 51-летнего хозяина дома.

В процессе тушения спасатели разобрали часть деревянных конструкций дома, чтобы исключить распространение огня по пустотам.

Основная часть дома спасена.

В 23:13 пожар спасатели локализовали и в 23:38 - ликвидировали.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем самого погибшего.

Агентство Телевидения Новости

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