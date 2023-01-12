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В Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнер»

В Білорусі створюють аналог ПВК «Вагнер»

Білоруське охоронне підприємство «ГардСервис» перетворюють на приватну військову компанію. Зараз «ГардСервіс» в кілька разів збільшує штат співробітників. Про це DW розповів колишній командир білоруської 38-ої десантної бригади Валерій Сахащик. За його інформацією, персонал «ГардСервис» тренується вже кілька місяців поспіль.

Валерій Сахащик заявляє, що співробітників «ГардСервис» готують на білоруських полігонах.

- «Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников «ГардСервис» на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки «Динамо», там также проходят активные действия».

Сахащик припускає, що кількість співробітників зараз перевищує 1000 людей.

- «Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/24275

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