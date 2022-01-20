В Богодуховском районе из горевшего из-за неисправной печи дома спасли женщину

В Богодуховском районе спасатели спасли хозяйку во время тушения пожара в ее доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

20 января в 11:33 спасателям поступил вызов на пожар в село Новый Мерчик, где на ул. Центральной,254 горел частный дом.

Прибывшие на место спасатели установили, что огнем охвачено перекрытие жилого дома, и существовала угроза распространения огня на большую площадь.

Во время разведки пожара спасатели обнаружили хозяйку дома, которая не могла самостоятельно передвигаться. Пожарные сразу вынесли ее на свежий воздух, спасая ей жизнь.

Пожар локализовали в 12:20, ликвидировали в 13:30.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости