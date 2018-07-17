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В Богодуховском районе на озере житель села обокрал отдыхающего

В Богодуховском районе на озере житель села обокрал отдыхающего

В полицию обратился 32-летний житель Шаровки Богодуховского района и сообщил, что во время отдыха на водоеме вблизи села Хрущевая Никитовка он обнаружил пропажу своего мобильного телефона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители разоблачили в совершении кражи 37-летнего местного жителя, который в тот  день также отдыхал на данном водоеме.

Злоумышленник заметил лежащий на земле телефон, воспользовался отсутствием владельца и украл его.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: кража

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