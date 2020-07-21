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В Болгарии проходят антиправительственные митинги

В Болгарии проходят антиправительственные митинги

Антиправительственные протесты идут в Софии и других городах Болгарии. Тысячи людей требуют отставки болгарского правительства у здания Народного собрания страны в Софии, сообщает Болгарское национальное радио.

Протестующие недовольны экономической политикой кабинета министров, в частности, мерами контроля за бизнесом. К акции протеста присоединились и люди, требующие изменений в закон об азартных играх.

В районе акции усилено присутствие сил правопорядка, затруднено движение автотранспорта.

Менее многочисленные антиправительственные акции протеста проходят и в других городах Болгарии — Благоевграде, где собравшиеся также требуют отставки главного прокурора, Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.

Напомним, массовые протесты и демонстрации в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации президента провели обыски, связанные с расследованием двух дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Для допросов были задержаны уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности.

11 июля президент Болгарии Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и министров и призвал правительство уйти в отставку. Радев также назвал правительство мафией.

На 15 июля запланировано голосование о недоверии Борисову, инициированное оппозицией в парламенте. 

Агентство Телевидения Новости

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