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В "Борисполе" сегодня пройдет траурная церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране

В Борисполе сегодня пройдет траурная церемония памяти жертв авиакатастрофы в Иране

В международном аэропорту «Борисполь» сегодня состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Мероприятие анонсировано на сайте Президента Украины, оно должно начаться примерно в 11 утра. Сегодня тела жертв катастрофы доставят в Киев.

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Как сообщалось, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: иран

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