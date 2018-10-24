23 октября в 9:30 спасателям поступило сообщение о том, что на автодороге «Боровая и Ниже-Соленое» в Боровском районе во время движения загорелся автомобиль «Geely Emgrand».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

После того, как в автомобиле загорелся моторный отсек, водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек и салон на площади около 6 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 09:45 и ликвидировали его в 09:55.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости