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В Бразилии мужчина застрелил свою жену-блогера Элиан Феррейра Сиолин из-за интимного ролика в TikTok

В Бразилии мужчина застрелил свою жену-блогера Элиан Феррейра Сиолин из-за интимного ролика в TikTok

35-летнюю блогера из Бразилии Элиан Феррейра Сиолин  застрелил собственный муж во время ссоры из-за откровенного видео, которое она выложила в TikTok.

Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство произошло 24 января во время семейного барбекю. 41-летний муж Сиолин Алехандро Антонио Агилера Канталлупи выстрелил в супругу около 14 раз, а затем совершил самоубийство.

В Бразилиии супруг убил блогера Элиан Феррейра Сиолин

По данным издания, их тела нашли на заднем дворе загородного дома в бразильском муниципалитете Понта-Поран. Помимо множества огнестрельных ран, у Сиолин обнаружили перелом правого плеча.

На месте преступления полиция обнаружила пистолет и несколько патронов. По неофициальной информации, свидетелем трагедии стала 6-летняя дочь блогера, а спор произошел из-за откровенного ролика в TikTok.

Один из полицейских опросил друзей пары и выяснил, что они регулярно вступали в конфликты, даже в публичных местах. Сиолин вела аккаунт в TikTok, где публиковала короткие видео с собой в откровенных нарядах. На нее были подписаны почти 60 тысяч человек.
Источник:  Новости Ю

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