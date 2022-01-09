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В Бразилии скала рухнула на лодки с туристами, есть погибшие и пропавшие без вести (видео)

В Бразилии скала рухнула на лодки с туристами, есть погибшие и пропавшие без вести (видео)

На озере Фурнаш под водопадом на юго-востоке Бразилии часть скалы обрушилась на прогулочные лодки с туристами.

Этот момент попал на видео, которое широко разошлось в социальных сетях.

На записи видно, как огромная каменная глыба под крики туристов внезапно отрывается от стены каньона и падает на лодки, поднимая при этом большую волну над озером.

Как передает BBC News, в результате обрушения скалы погибли, по меньшей мере, семь человек. Еще трое – пропали без вести, 32 получили ранения. При этом у девятерых туристов серьезные ранения, они находятся в больнице.

Незадолго до происшествия в районе озера шли затяжные дожди. Не исключено, что именно они поспособствовали обрушению скалы.

Ранее, в 2016 году в Бразилии часть скалы обрушилась на жилые дома, после чего там объявили чрезвычайное положение.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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