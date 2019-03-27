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В Британии на помойке нашли цилиндр и портсигар Черчилля

В Британии на помойке нашли цилиндр и портсигар Черчилля

В Британии на свалке нашли цилиндр, портсигар и сигару британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Об этом пишет Daily Mail.

Нашел необычный клад работник сортировочной станции Дэвид Роуз. Кроме личных вещей главы британского правительства, нашел также переписку из 200 писем его кухарки с собственным сыном. Также к письмам прилагалась подаренная кухарке фотография Черчилля с дарственной надписью.

"Она писала сыну ежедневно о бытовых дела Уинстона Черчилля, его занятиях, самочувствии и настроении, и просто всякие интересные факты о нем", - говорит о переписке мусорщик.

Мужчина рассказал о своей находке экспертам-антикварам с передачи телеканала ВВС Antiques Roadshow. Те подтвердили подлинность предметов и оценили их в десять тысяч фунтов. Один из экспертов отметил, что именно переписка с многочисленными подробностями убедила их в подлинности обнаруженных вещей.

Источник: prm.ua

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