В настоящее время российские ВВС ежедневно совершают более 200 истребительных вылетов против Украины, в среднем от 180 до 250 запусков планирующих боеприпасов в день При этом в 2026 году пилоты «уронили 25 планирующих бомб на территорию рф и оккупированные территории Украины, говорится в разведобзоре Минобороны Британии.

Эти случаи демонстрируют продолжающиеся ошибки в способности рф успешно применять свои боеприпасы по намеченным целям. Подобные инциденты, вероятно, происходят из-за сочетания ненадлежащих процедур вооружения самолетов перед вылетом и некачественного выполнения задач экипажами во время миссий. Частота этих случаев, вероятно, свидетельствует о некоторой усталости летного и наземного персонала в российских ВВС, а также выявляет недостаточную военную подготовку - говорится в документе.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68607

Новости портала «Весь Харьков»