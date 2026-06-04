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В Британской разведке объяснили, почему участились «нештатные сходы КАБ» с российских военных самолетов

В Британской разведке объяснили, почему участились «нештатные сходы КАБ» с российских военных самолетов

В настоящее время российские ВВС ежедневно совершают более 200 истребительных вылетов против Украины, в среднем от 180 до 250 запусков планирующих боеприпасов в день При этом в 2026 году пилоты «уронили 25 планирующих бомб на территорию рф и оккупированные территории Украины, говорится в разведобзоре Минобороны Британии.

Эти случаи демонстрируют продолжающиеся ошибки в способности рф успешно применять свои боеприпасы по намеченным целям. Подобные инциденты, вероятно, происходят из-за сочетания ненадлежащих процедур вооружения самолетов перед вылетом и некачественного выполнения задач экипажами во время миссий. Частота этих случаев, вероятно, свидетельствует о некоторой усталости летного и наземного персонала в российских ВВС, а также выявляет недостаточную военную подготовку - говорится в документе.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68607

Новости портала «Весь Харьков»

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