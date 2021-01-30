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В Бурятии школьники пытались продать одноклассника в интернете

В Бурятии школьники пытались продать одноклассника в интернете

Школьники из Кяхтинского района Бурятии пытались в шутку продать одноклассника, разместив объявление на одной из интернет-платформ, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Ганькина.

По ее данным, о размещении рекламного объявления "о продаже несовершеннолетнего с его фотографией " она узнала из поступившего к ней обращения от местного жителя.

"Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником. В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено", - сообщает Ганькина на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее данным, это не единичный случай размещения объявления, содержащего подобную информацию. В сентябре 2020 года ученики одной̆ из школ также размещали аналогичное объявление.

Источник: breakingmad.me

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