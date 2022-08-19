В Бурятии заранее копают могилы для погибших орков

В Улан-Удэ на Южном кладбище могилы для погибших в Украине бурятов копают заранее.

Об этом сообщает издание "Люди Байкала".

Сообщается, что "сектор, выделенный для погибших на войне с Украиной, переполнен. Рядом со свежими памятниками — дыры пустых заготовок для новых могил в желтом сухом песке.

"Пока свежие могилы ждут убитых, агитаторы вербуют новых солдат. Листовки, обещающие премии за сбитые самолеты и взорванные танки, лежат повсюду, вплоть до прилавков сельских кафе. Записывают почти всех желающих — мужчин и женщин, юношей и пятидесятилетних, опытных и не державших в руках оружия. Отправляющиеся на войну зачастую не сообщают родственникам, чтобы не волновались. Известия об их смерти застают матерей и жен врасплох", - отмечает издание.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1278

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