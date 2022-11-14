В ЦАР та Буркіна-Фасо відбувається на перший погляд дивне будівництво фешенебельного житла

Та це дивно лише на перший погляд: обидві країни давно знаходяться в фарватері РФ, особливо ЦАР, де довгий час перебували «ваґнеровці», які, нагадаю, вбили там трьох російських пропагандистів, що хотіли дістатися далеких районів, де, власне, найманці й базувалися.

Фешенебельне житло будується так само у віддалених районах, що наводить на думку про те, що частина путінського оточення вже планує шляхи втечі, як свого часу ґітлерівці втекли до Південної Америки.

Проблема путінців у тому, що зараз не 1945-й рік, і отак просто сховатися в джунглях, а тим більше у саванні, як в Буркіна-Фасо - не вийде. Ну але то їхні проблеми.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/18952

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