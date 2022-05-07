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В центр Харькова вернули памятник (ФОТО, ВИДЕО)

В центр Харькова вернули памятник (ФОТО, ВИДЕО)

В саду Шевченко снова установили памятник актеру, режиссеру и сценаристу Леониду Быкову. Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, еще до войны памятник повредили вандалы.

"Я рад, что мы, во время войны, считай, заново открыли памятник Быкову. В фильме "В бой идут одни "старики" есть сцена, где летчики обсуждают бой, и герой Быкова спрашивает других, как же они не заметили, что летали над Украиной, ведь там и воздух другой, и небо голубее, и трава зеленее. Очень символично звучит сегодня, и хочется, чтобы это стало стимулом для наших защитников", - отметил Игорь Терехов.

Над реконструкцией памятника работал его автор - заслуженный художник Украины, Почетный гражданин Харькова Катиб Мамедов.

Реставрация скульптуры длилась около трех месяцев.

Памятник изображает сидящего на камне киногероя Быкова - капитана Титаренко из фильма "В бой идут одни "старики". Рядом с ним – кузнечик. Так скульптор изобразил еще одного киноперсонажа - лейтенанта Александрова по прозвищу Кузнечик.

Справка SQ. выдающийся украинский кинорежиссер Леонид Быков родился в Донецкой области. В Харькове началась его актерская карьера: в Харьковском театральном институте Леонид Быков получил актерское образование, и девять лет - с 1951-го по 1960-й - играл в Харьковском академическом украинском драматическом театре им. Шевченко.

Образ Леонида Быкова стал неразделим с образом героя его главной картины "В бой идут одни "старики" – капитана Титаренко, командира "поющей эскадрильи" по прозвищу Маэстро.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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