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В центре Багдада - двойной теракт: десятки погибших и пострадавших

В центре Багдада - двойной теракт: десятки погибших и пострадавших

В центре Багдада произошел двойной теракт на рынке. Сообщается о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает rudaw.net.

По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран.

Пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул заявил, что два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.

Агентство Reuters сообщает, что при взрыве в Багдаде погибли 13 человек.

Двое террористов пришли на рынок, который расположен на площади Тайаран. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт, крупнейший за последние годы.

Агентство Телевидения Новости

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