В центре Багдада - двойной теракт: десятки погибших и пострадавших
В центре Багдада произошел двойной теракт на рынке. Сообщается о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает rudaw.net.
По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран.
Пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул заявил, что два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.
Агентство Reuters сообщает, что при взрыве в Багдаде погибли 13 человек.
Двое террористов пришли на рынок, который расположен на площади Тайаран. Первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди.
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт, крупнейший за последние годы.