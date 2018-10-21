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В центре Харьков иномарка вылетела на тротуар
Накануне около 22-00 на пересечении улиц Сумской и Данилевского Mazda вылетела с проезжей части и врезалась в стену здания.
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, за рулем авто была женщина. По предварительной информации, медпомощь никому на месте ДТП не требовалась.
На месте работали патрульные. В каокм состоянии находилась женщина, управлялвшая авто, в пресс-службе патрульной полиции не уточняют.
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