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Сегодня 11:48
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В центре Харьков иномарка вылетела на тротуар

В центре Харьков иномарка вылетела на тротуар

Накануне около 22-00 на пересечении улиц Сумской и Данилевского Mazda вылетела с проезжей части и врезалась в стену здания. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, за рулем авто была женщина. По предварительной информации, медпомощь никому на месте ДТП не требовалась. 

На месте работали патрульные. В каокм состоянии находилась женщина, управлялвшая авто, в пресс-службе патрульной полиции не уточняют.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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