В центре Харьков иномарка вылетела на тротуар

Накануне около 22-00 на пересечении улиц Сумской и Данилевского Mazda вылетела с проезжей части и врезалась в стену здания.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, за рулем авто была женщина. По предварительной информации, медпомощь никому на месте ДТП не требовалась.

На месте работали патрульные. В каокм состоянии находилась женщина, управлялвшая авто, в пресс-службе патрульной полиции не уточняют.

Агентство Телевидения Новости