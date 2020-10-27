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В центре Харькова горел швейный цех в пятиэтажке: эвакуировали 6 человек

В центре Харькова горел швейный цех в пятиэтажке: эвакуировали 6 человек

В центре Харькова вечером 26 октября произошел пожар в жилой пятиэтажке, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в подвале 5-этажного жилого дома на улице Данилевского, 10.

На момент прибытия пожарных в подвальном помещении, где располагалось частное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв.м.

Как отметили в ГСЧС, в результате пожара образовалось сильное задымление. Чтобы обезопасить жильцов дома, спасатели немедленно локализовали пламя и удалили дым. После локализации огня, которая состоялась в 20:17, спасатели эвакуировали на свежий воздух 6 человек. Пострадавших среди них нет.

В 20:37 пожар ликвидировали.

Причину ее возникновения устанавливают.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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