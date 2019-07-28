В центре Харькова из окна выпал мужчина, устанавливавший кондиционер

Сегодня в 9:5- на улице Рымарской,19 из окна 6-этажного здания выпал мужчина. Пострадавший с многочисленными ушибами и переломами был доставлен в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что мужчина выпал из окна во время установки конциционера.

Личность пострадавшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского ОП.

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