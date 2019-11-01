Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:39
Просмотров: 165

В центре Харькова микроавтобус наехал на ребенка и уехал с места ДТП

В центре Харькова микроавтобус наехал на ребенка и уехал с места ДТП

В Харькове автомобиль травмировал 11-летнего ребенка и уехал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31 октября около 10:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Нетеченской набережной в Харькове.

Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травму ноги.

По словам очевидцев, на мальчика наехал микроавтобус белого цвета. 

Водитель транспортного средства остановился, но увидев, что ребенок не получил значительных повреждений, уехал с места ДТП.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета Основянского района. Материалы направлены в Управление патрульной полиции для установления всех обстоятельств ДТП.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Под Харьковом ВАЗ врезался в дерево: погиб пассажир авто
Сегодня 16:52    119
На ХТЗ "скорая" запуталась в оборванном электрокабеле
Сегодня 11:26    230
В районе Центрального рынка таксист не разминулся с BMW
Сегодня 10:54    158
На Московском проспекте патрульный Приус попал в ДТП
31.10.2019 23:01    98
Деу врезался в троллейбус: ДТП на проспекте Петра Григоренко
31.10.2019 14:33    292
ДТП с участием маршрутного автобуса в Васищево: один погибший
31.10.2019 11:06    355
«Чудом не сбил!» в сети показали харьковского лихача, плюющего на ПДД (ВИДЕО)
31.10.2019 08:22    398
На Московском проспекте ВАЗ протаранил Volkswagen
30.10.2019 10:07    142
В сети выложили драматичное видео ДТП в Харькове на Большой Панасовской
30.10.2019 06:33    982
В районе Одесской троллейбус вылетел на тротуар
29.10.2019 14:05    381
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 