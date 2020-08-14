В центре Харькова на детской площадке нашли мертвого мужчину

В центре Харькова на детской площадке сегодня утром прохожие обнаружили мертвого мужчину.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на детской площадке во дворе дома по улице Сумской поступила в полицию 14 августа около 09:00.

Видимых признаков насильственной смерти на теле 58-летнего умершего не обнаружили и направили тело мужчины в морг.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости