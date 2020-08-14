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В центре Харькова на детской площадке нашли мертвого мужчину
В центре Харькова на детской площадке сегодня утром прохожие обнаружили мертвого мужчину.
Об этом сообщили пользователи соцсетей.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на детской площадке во дворе дома по улице Сумской поступила в полицию 14 августа около 09:00.
Видимых признаков насильственной смерти на теле 58-летнего умершего не обнаружили и направили тело мужчины в морг.
Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
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