В центре Харькова на дороге горел автомобиль

Сегодня, 3 июня, около 17:25 на мосту возле харьковского цирка загорелся автомобиль Рено.

Об этом сообщили очевидцы, предоставив соответствующее видео в места ЧП.

По их словам, из-за происшествия было частично перерыто движение транспорта.

Как отмечают свидетели происшествия, до приезда сотрудников ГСЧС люди тушили горящий автомобиль своими огнетушителями и приносили воду.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Официальная информация уточнаяется.





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