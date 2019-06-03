Происшествия
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03.06.2019 18:26
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В центре Харькова на дороге горел автомобиль

В центре Харькова на дороге горел автомобиль

Сегодня,  3 июня, около 17:25 на мосту возле харьковского цирка загорелся автомобиль Рено.

Об этом сообщили очевидцы, предоставив соответствующее видео в места ЧП.

По их словам, из-за происшествия было частично перерыто движение транспорта.

Как отмечают свидетели происшествия, до приезда сотрудников ГСЧС люди тушили горящий автомобиль своими огнетушителями и приносили воду.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Официальная информация уточнаяется.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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