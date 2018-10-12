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В центре Харькова ночью сгорели пять машин

В центре Харькова ночью сгорели пять машинПожар произошёл сегодня около 3.20 на улице Рымарской, сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Загорелись пять автомобилей, припаркованных возле жилого дома: Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg, Chevrolet Lacetti и Daewoo Lanos. Огонь также повредил две двери на первом этаже, окно и обшивку балкона — на втором.

Потушили пожар около 5.00.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, при пожаре никто не пострадал. Сумма ущерба уточняется.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: авто, пожар

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