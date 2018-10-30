В центре Харькова пассажиры трамвая перенесли внедорожник, стоявший на рельсах (видео)

В Харькове пассажиры перенесли внедорожник Лексус, мешавший проезду трамвая №12, на обочину.

Об этом сообщают пользователи Фейсбук.

Иномарка была припаркована на трамвайных рельсах в центре Харькова, в частности, возле Сумского рынка.

«Стояли в ожидании минут 15. Сигналили. Кричали. Никто не явился. В итоге, мужчины ехавшие в этом трамвае взяли и перенесли авто с рельсов. Уверена, что это, к сожалению, далеко не единственный случай!», - написала харьковчанка, опубликовавшая фото и видео с места происшествия.





Агентство Телевидения Новости