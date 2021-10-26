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В центре Харькова произошел пожар в двухэтажном доме: пострадала женщина
В Холодногорском районе Харькова сегодня, 26 октября, утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 07:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Полтавский шлях, 8.
К моменту прибытия 6 спасательных подразделений огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши, а также подоконники и мебель на кухне квартиры.
Площадь пожара составила около 20 кв.
В результате действия огня пострадала 65-летняя женщина - жительница горящей квартиры.
В 08:23 бойцы ГСЧС возгорание локализовали, в 09:31 - ликвидировали.
Причину его возникновения устанавливают.
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