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В центре Харькова произошел пожар в двухэтажном доме: пострадала женщина

В центре Харькова произошел пожар в двухэтажном доме: пострадала женщина

В Холодногорском районе Харькова сегодня, 26 октября, утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 07:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Полтавский шлях, 8.

К моменту прибытия 6 спасательных подразделений огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши, а также подоконники и мебель на кухне квартиры.

Площадь пожара составила около 20 кв.

В результате действия огня пострадала 65-летняя женщина - жительница горящей квартиры.

В 08:23 бойцы ГСЧС возгорание локализовали, в 09:31 - ликвидировали.

Причину его возникновения устанавливают.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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