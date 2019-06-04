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В центре Харькова произошел пожар в магазине: эвакуировали 20 человек

В центре Харькова произошел пожар в магазине: эвакуировали 20 человек

4 июня о 20:41 спасателям поступило сообщение о пожаре в помещении ГП «Харьковский дом грампластинок» на улице Сумской, 25 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели при разведке пожара установили, что горела изоляция электропроводки на пл. 1кв. м.

Спасатели совместно с сотрудниками предприятия эвакуировали 20 человек.

В 21:13 пожар спасатели ликвидировали.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту пожара.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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