Происшествия
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25.10.2018 17:47
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В центре Харькова сгорел новенький "Lexus"

Двор по улице Чеботарской 49 - очень спокойное место. Вход в него огорожен, войти можно, только открыв магнитный замок. Тем большим шоком для местных стало то, что в четвертом часу ночи во дворе загорелся элитный автомобиль Lexus. Авто, стоящие рядом, тоже оказались в опасности. На место выехали патрульные и бригада ГСЧС - их вызвал сорокадвухлетний владелец машины.

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС области

 

К місцю події було направлено два відділення на автоцистернах, по приїзду було встановлено, що площа пожежі складає чотири, або 5 метрів квадратних, і вже о 4:19 пожежу було ліквідовано,ніхто не постраждав. Також від високої температури був пошкоджений автомобіль Hunday, що стояв поряд

 

Где-то на три квадратных метра было разлито легковоспламеняющееся вещество. Этот и некоторые другие факты позволили сделать предположение по поводу причины воспламенения. По мнению Игоря Лупандина, вероятно, место имел поджог.

Игорь Лупандин, пом. нач ГУ ГСЧС области

 

На місці працювала слідча група правоохоронних органів, були залучені наші фахівці. Осередок пожежі знаходився у моторному відсіку, найімовірніша причина пожежі - це занос відкритого джерела вогню - тобто це все схоже на підпал

 

Сейчас следователем Холодногорского отделения полиции открыто криминальное дело по части второй статьи 194 (умышленной уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: авто, пожар

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