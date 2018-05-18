Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:30
Просмотров: 212

В центре Харькова силовики проводят спецоперацию

В центре Харькова силовики проводят спецоперацию

Днем 18 мая на улице Отакара Яроша в Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали автомобиль, в котором, предположительно, перевозили оружие.

Об этом сообщает NewsRoom.

На месте происшествия сейчас находятся сотрудники СБУ, прокуратуры и патрульной полиции. На асфальте возле остановленного джипа лежит оружие - предположительно винтовка М16, дробовик и пистолет Макарова, а также патроны и автомобильные номера красного цвета, предположительно, транзитные.

На данный момент правоохранители ситуацию не комментируют и о задержании кого-либо не сообщают.

Очевидцы сообщили, что несколько машин силовиков окружили джип и произвели задержание.

По неофициальным данным из правоохранительных органов, мужчина, находившийся в автомобиле Land Cruiser, принадлежит к криминальному миру.

Кроме того, силовики утверждают, что на место происшествия прибыла его "группа поддержки".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В центре Харькова СБУ задержала джип с оружием (ФОТО)
Сегодня 12:25    212
СБУ попередила розповсюдження антиукраїнської друкарської продукції
Сегодня 08:32    82
Относительно «обеспокоенности» ОБСЕ действиями СБУ – Тымчук
Сегодня 07:38    156
СБУ оприлюднює свідчення 435 колишніх заручників про факти збройної агресії РФ та дані про встановлені особи проросійських катів
17.05.2018 11:05    130
СБУ знешкодила у Сєверодонецьку організоване злочинне угруповання, яке очолював раніше судимий громадянин РФ
17.05.2018 08:43    103
Слідство має докази виконання "РИА новости Украина" добре проплачених антиукраїнських атак – Луценко
16.05.2018 06:56    149
Докази CБУ щодо військових злочинів найманців ПВК «Вагнер» підтверджують самі бойовики
16.05.2018 06:35    203
СБУ и прокуратура Крыма проводят обыски в офисах и у сотрудников РИА "Новости Украины"
15.05.2018 15:52    138
СБУ раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур, проводит обыски в офисе "РИА Новости-Украина"
15.05.2018 14:12    216
СБУ пресекла попытку похищения спецслужбами РФ россиянина
14.05.2018 22:30    99
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 