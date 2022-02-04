В центре Харькова во время пожара из общежития «Гигант» эвакуировали студентов: подробности

Пожар в студенческом общежитии ХПИ вспыхнул сегодня утром около 9:00. Артём рассказывает, что проснулся от едкого запаха дыма, а когда вышел из своей комнаты, увидел, что спасатели бегают по коридорам, стучат в дверь и просят всех быстро покинуть здание.

Некоторые студенты самостоятельно выбежали на свежий воздух, а вот жителям верхних этажей было труднее, ведь ступеньки быстро заполнились густым дымом.

Артём, жилец общежития

Почувствовал запах дыма и, там, шаги, орали. Приехали очень быстро пожарные. Спасибо им! Начали стучать в двери, я выхожу в коридор, а там уже всё в дыму. Всех быстро начали эвакуировать. Дым очень быстро заполнил коридор. Там оно и на 5-й поднялось. Побежал туда, пока я поднялся, выхожу с другой комнаты и, короче, весь коридор в дыму. Не видно ни окон, ничего.

Данил, жилец общежития

Это впервые в моей жизни случилось, что там, где я живу, случился пожар. Первая мысль в голову, которая мне пришла, — что мне нужно забрать документы, самое дорогое — технику. И сразу покинуть помещение. Я это и сделал. Было страшно в том плане, что я не могу оценить масштаб пожара, так как всё было в дыму.

К месту пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности, приехали сразу восемь отделений ГСЧС. Пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат на 4-м этаже. Там горели домашние вещи студента, который в тот момент не находился в комнате.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

З задимленого поверху евакуювали 6 мешканців будівлі. О 9.27 пожежу було локалізовано і о 9.52 повністю ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдження полумя на інші кімнати.

Что могло стать причиной пожара – выясняется. По предварительным данным, рассматривают версию – короткое замыкание.





Агентство Телевидения Новости