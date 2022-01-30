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В центре Харькова во время пожара на теплотрассе пострадал бездомный

В центре Харькова во время пожара на теплотрассе пострадал бездомный

В Киевском районе Харькова во время пожара в сети теплокоммуникаций пострадал бездомный.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 29 января в 15:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в районе дома №9 на Бутовском въезде.

К моменту прибытия пожарных на вызов горел утеплитель теплотрассы и мусор на площади около 20 кв.м. В результате пожара пострадал 56-летний бездомный мужчина. Пострадашего с ожогами госпитализировали в больницу.

В 15:28 спасатели локализовали и в 15:59 ликвидировали огонь.

Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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