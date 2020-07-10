В центре Харькова возле здания горсовета провалился асфальт

В центре Харькова недалеко от здания городского совета провалился асфальт.

Об этом сообщают очевидцы на одном из городских Телеграмм-каналов.

Там же опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По словам пользоваетелей соцсетей, яма образовалась на улице Университетской, прямо возле собора.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, что прямо посреди проезжей части в асфальте зияет дыра размером приблизительно около метра в диаметре и до полуметра глубиной.

Пользователи соцсетей в шутку предложили забросать яму рекламными газетами одной из политсил.

Агентство Телевидения Новости