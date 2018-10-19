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В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

Возле херсонской школы обнаружили бомбу

бомба в херсонской школе

бомба в херсонской школе

18 октября в центре Херсона неизвестные подложили взрывчатку, которой пытались взорвать мужчину.

Самодельную взрывчатку, оставленную под бампером машины, обезвредили. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Depo.Херсон.

Пакет с проводами под бампером припаркованной машины на проспекте Ушакова  заметил ее владелец. На место происшествия прибыли представители экстренных служб и полицейские.

По сообщению пользователей соцсетей, также вывели учеников расположенной рядом школы №28. Как отметили очевидцы, детей эвакуировали через черный ход.

 

В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

 

Предмет, похожий на самодельную взрывчатку, изъяли и деактивировали взрывотехники. Осколки направлены на экспертизу.

Полиция возбудила дело по двум статьям Уголовного кодекса: "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

 

В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

 

 

В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

 

Вскоре появились новые подробности происшествия в центре Херсона.

Звонок от местного жителя поступил  в полицию в 11.20. Мужчина сообщил, что недавно вышел из арендуемой квартиры и направился к припаркованной во дворе машины. Под автомобилем он заметил странный сверток, из которого торчали провода. Пиротехники достали из-под бампера предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Бомбу деактивировали и направили на экспертизу. Открыто уголовное дело. Во дворе дома до сих пор работают спецслужбы.

 

В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

 

 

В центре Херсона массовая паника, спасали детей, от страшного взрыва

 

Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
 

Источник: http://znaj.ua

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