В центре Киева автокран без тормозов смял 17 автомобилей (фото, видео)

23 октября около 9:10 на бульваре Леси Украинки в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.

Автокран без тормозов ехал со спуска и неподалеку от бизнес-центра "Парус" протаранил более десятка автомобилей.

В результате возникла огромная пробка от метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка.

По предварительным данным, пострадали два человека, но обошлось без серьезных травм.

Пресс-служба полиции Киева позже сообщила, что в результате аварии были повреждены 17 автомобилей.

Правоохранители опросили водителя автокрана, который совершил ДТП.

Он подтвердил, что у грузовика отказали тормоза, но эту информацию правоохранители проверят в ходе следствия.

В результате аварии трем участникам потребовалась медицинская помощь, одного из них госпитализировали.