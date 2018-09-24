В части двух районов Харькова и двух поселках сутки не будет воды

С 8:00 26 сентября до 12:00 27 сентября в части домов Шевченковского и Киевского районов в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП, воды не будет в части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, Окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским.

Водоснабжение также будет прекращено в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в т.ч. частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территориями Сокольников и авиационного завода.

Также воды не будет в поселках Малая Даниловка и Чайковка.

Со всеми адресами можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 712-08-40.

Агентство Телевидения Новости