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В части двух районов Харькова на сутки отключат воду

В части двух районов Харькова на сутки отключат водуОтключение связано с ремонтом водопроводных сетей, сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал». Воды не будет с 8.00 26 сентября до 12.00 27 сентября.

Отключение коснется части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, окружной дорогой до посёлка Пятихатки, территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, территорией парка Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским.

Также отключат воду в части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, посёлком Жуковского (включая частный сектор), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией Сокольников и авиационного завода. Без воды останутся посёлки Малая Даниловка и Чайковка.

Детали можно уточнить по телефону 712 08 40.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: вода

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