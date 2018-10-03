В части двух районов завтра не будет воды

С 9:00 до 24:00 4 октября в части домов Слободского и Основянского районов будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводной магистрали на пересечении ул. Ньютона и пр. Льва Ландау.

В Слободском районе водоснабжение будет прекращено на ул. Аэрофлотской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 11, 12, 18, пр. Гагарина, 203, 205, 205/1, 211, ул. Ромашкина, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, ул. Нестерова, 3, 4, 6, 8, 10, в пер. Пилотов, 1-а, 3, 5, 7-а, 7, 9, 11, на ул. Стартовой, 1, 3, 5, 7, 11, пр. Льва Ландау, 3, 5, 7, 23, 27.

В Основянском районе воды не будет на Мерефянском шоссе, 6, 8, 8-а, 17-а, б, в, з, ул. Драгомировской, 4, пр. Гагарина, 316-б, в, г, д, е, 336, ул. Самолетной, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ул. Планерной, 14, ул. Аэродромной, 7, 9, 19. Также без воды временно останутся абоненты частного сектора по пр. Гагарина, 318-326, ул. Планерной, ул. Аэродромной, в пер. Планерном, пер. Аэродромном, по ул. Пилотов.

Во время проведения ремонтных работ воду подвозить будут автоцистерны КП «Харьковводоканал».

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