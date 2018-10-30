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В части Киевского района введен карантин из-за бешенства кота

В части Киевского района введен карантин из-за бешенства кота

В Киевском районе домашний кот, болевший бешенством, укусил свою хозяйку.

Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в городе Харькове, чрезвычайное происшествие случилось 23 октября. По словам пострадавшей, проживающей в квартире по улице Багалия, 3, какое-то время животное чувствовало себя очень плохо. Женщина попыталась оказать коту помощь, но он ее укусил, а на следующий день умер.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в городскую поликлинику №26. Еще через день лабораторные исследования подтвердили у кота диагноз «бешенство».

В связи с этим, согласно распоряжению начальника Харьковского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в городе Харькове были установлены карантинные ограничения на территории Киевского района, ограниченной улицами Кирпичева, Политехнической, Искусств, Максимилиановской, Пушкинской. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный обход с целью выявления больных животных и вакцинации здоровых животных против бешенства.

Пострадавшая женщина находится на амбулаторном лечении.

Источник: city.kharkov.ua

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