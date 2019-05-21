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В части Слободского и Основянского районов на сутки ограничат водоснабжение (изменена дата)

В части Слободского и Основянского районов на сутки ограничат водоснабжение (изменена дата)

Водоснабжение части Слободского и Основянского районов будет прекращено с 9:00 22 мая до 12:00 23 мая.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.

В связи с этим воды не будет в части Слободского района, ограниченной пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пр. Героев Сталинграда, ул. Школьной, ул. Маршала Федоренко, пос. Федорцы, пос. Молчаны, пос. Коммунар;

- части Основянского района, ограниченной железнодорожным полотном, Мерефянским шоссе, территориями Безлюдовских очистных сооружений, мусоросжигательного завода, пр. Гагарина, ул. Южнопроектной.

Также с пониженным давлением будет осуществляться подача воды на территориях:

- в части Слободского района, ограниченной пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, пос. Артема, пос. Качановка;

- части Основянского района, ограниченной пос. Верещаковка, железнодорожным полотном, ул. Южнопроектной, пр. Гагарина.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

С полным списком адресов, где будет прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Источник: city.kharkov.ua

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