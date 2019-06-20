В Черкассах умер избитый журналист Комаров, который был в коме полтора месяца

В ночь на четверг умер черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Томиленко отметил, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - профессиональная деятельность Комарова.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы", - пояснил Глава Нацсоюза журналистов.

Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - добавил Томиленко.

Как сообщалось, утром 4 мая в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Комарова. Избитого журналиста с разбитой головой увидели прохожие на перекрестке ул.Надпильной и Небесной Сотни. Пострадавший был госпитализирован.

"Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги... Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны подобающим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов", - сообщил в тот день Томиленко.

По информации местного издания "Прочерк", одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости