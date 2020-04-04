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В Чернобыльской зоне горит 20 гектаров леса

В Чернобыльской зоне горит 20 гектаров леса

В Чернобыльской зоне отчуждения сегодня, 4 апреля, произошел лесной пожар. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 13:22 они получили информацию о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров.

Около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 спасатель и 18 единиц техники.

"Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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